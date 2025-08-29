Вашингтон схвалив продаж Києву ракет великої дальності ERAM

США схвалили продаж Україні ракет великої дальності ERAM Фото: Army Recognition

Держдепартамент США схвалив продаж Україні до 3350 ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) та супутнього обладнання на 825 мільйонів доларів, повідомило Агентство із співробітництва у сфері безпеки країни.

«Пропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки. <…> Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування від Сполучених Штатів для цієї покупки», — йдеться у пресрелізі.

Щоб використовувати ракети ERAM з дальністю польоту від 240 до 450 кілометрів, Україна має отримати дозвіл від Пентагону, писала раніше газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що Україна придбає ракети за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії та США.

Раніше повідомлялося, що у Києві під ракетний обстріл 28 серпня потрапив завод Bayraktar, який готувався до запуску. За даними видання Türkiye Gazetesi, зафіксовано два прямі влучання. Удари серйозно пошкодили підприємство та поставили під загрозу багатомільйонні інвестиції. Повідомляється, що загальний обсяг вкладень у будівництво заводу оцінювався у 95,5 млн. доларів.