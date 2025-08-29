За добу війська РФ 33 рази обстріляли Донецьку область: є поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 28 серпня. Фото: ОВА

Минулої доби, 28 серпня, російські війська 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 29 серпня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок атак є поранені та значні руйнування.

Покровський район: у місті Добропілля пошкоджено дві адміністративні будівлі. У Покровську одна людина дістала поранення.

Краматорський район: у Слов'янську поранено троє людей, пошкоджено п'ять промислових приміщень, чотири автомобілі та екскаватор. У Лимані пошкоджено будинок, а у Краматорській громаді – культурний об'єкт. У Костянтинівці поранення дістали троє мирних жителів, пошкоджено 14 багатоповерхівок, вісім приватних будинків, чотири адміністративні будівлі, два магазини, дві господарські будівлі, дев'ять гаражів та два легкові автомобілі. Руйнування також зафіксовано в інших населених пунктах району: у Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено будинок та три нежитлові приміщення; у Степанівці Новодонецької громади пошкоджено дві нежитлові будівлі та інфраструктуру; у Новоявленці — будинок; в Іллінівці — дві багатоповерхівки.

Протягом доби з лінії фронту вдалося евакуювати 258 осіб, серед яких 60 дітей, зазначив Філашкін.