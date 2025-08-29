Контррозвідка СБУ затримала жительку Святогірська, яка шпигувала за 3-м армійським корпусом ЗСУ

Затримана жителька Святогірська. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку спецслужб Росії, яка шпигувала за українськими військами у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Агенткою виявилася жителька міста Святогірськ. Росіяни завербували її під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади окупанти залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації.



Пізніше на месенджер жінки вийшов «зв'язковий» – військовослужбовець російського спецпідрозділу БАРС-16, який воює на Східному фронті. Переписуючись з агенткою, загарбник поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку. Найбільше росіян цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ.



Для збору розвідданих фігурантка обходила місцевість та розпитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями.



Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та завчасно убезпечили локацію Сил оборони України у зоні російської розвідувальної активності.



Жінку затримали у її будинку. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігурантка перебуває під вартою без права на внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру генералу РФ Миколі Гостєву, який наказав вдарити по драмтеатру та пологовому будинку в Маріуполі.