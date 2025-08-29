У Костянтинівці через російський обстріл загинув працівник комунального підприємства, ще двоє поранені — МВА

FPV-дрон. Ілюстративне фото

Працівник одного з комунальних підприємств Костянтинівської громади Донецької області загинув через російський обстріл. Двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Ворожній обстріл у Костянтинівці: загинув цивільний – працівник одного з комунальних підприємств громади, ще двоє поранені», — написав Горбунов сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі.

Зазначається, що удару було завдано із застосуванням FPV-дрону.

Постраждалі під час виконання службових обов'язків пересувалися на автомобілі комунального підприємства по місту, додав Горбунов.

Раніше повідомлялося, що 28 серпня близько 23:30 російська авіація скинула три авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області. Дві авіабомби вдарили по промисловій зоні у мікрорайоні Лісовий, одна – по околицях мікрорайону Черевківка.

29 серпня близько 01:00 місто атакували дрони-камікадзе «Шахед». Усі влучання – за межами житлової забудови мікрорайону Славкурорт. Жертв та постраждалих немає.