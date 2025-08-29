Труднощі перекладу: Фідан не говорив про відмову Росії від повного контролю над Донецькою областю

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан заявив журналістам, що влада РФ готова змінити свої вимоги до мирної угоди. За словами Фідана, Росія готова «зупинитися на лінії зіткнення», за винятком Донбасу.

Турецький міністр додав, що є попередні домовленості про передачу РФ 25-30% території у цьому регіоні, яку поки що не контролюють її війська.

Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на виступ Фідана у програмі TGRT News «Gündem Özel» повідомила, що Росія хоче утримання лінії фронту в Запорізькій області, а також закріплення за собою близько 25-30% територій Донецької області, що було невірно витлумачено як готовність відмовитися від повного контролю над регіоном.

Туреччина намагається відігравати роль посередника для укладання угоди, яка зупинить війну. Зокрема, у Туреччині проходили зустрічі російської та української делегацій.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що «не торгуватиме землею», нагадуючи, що це забороняє і Конституція країни.