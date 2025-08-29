ЗСУ та СБУ уразили станцію з перекачування дизельного палива у Брянській області: виникла пожежа

Наслідки атаки на станцію з перекачування дизельного палива у Брянській області. Фото: кадр із відео

Вночі 29 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ і СБУ завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції поблизу села Найтоповичі Брянської області РФ. Про це повідомив у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На території об'єкта зафіксована пожежа. Результати ураження уточнюються.



Станція перекачує дизельне паливо через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності перекачування цього об'єкта становлять близько 10,5 мільйона тонн на рік.



«Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та примусу загарбників припинити агресивну війну проти України», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що вночі 28 серпня ЗСУ та ГУР атакували Куйбишевський та Афіпський НПЗ у Самарській області та Краснодарському краї РФ.