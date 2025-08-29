На фронті найнапруженішою залишається ситуація на Покровському напрямку на Донеччині. Там Росія зосередила до 100 тисяч військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Покровський напрямок найсерйозніший сьогодні. Нагромадження, концентрація там є до 100 тисяч, те, що є на ранок. Вони готують у разі наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо та контролюємо», — сказав він на брифінгу 29 серпня.



Зеленський зазначив, що Сили оборони активно діють у Харківській та Донецькій областях, а також проводять пошукові операції на Куп'янському напрямку.



На Сумському напрямі продовжується витіснення російських військ.



У Запорізькій області змін немає, проте ситуація залишається небезпечною через зосередження великих десантних сил окупанта.

Раніше війська Росії просунулися поблизу села Звєрєво Донецької області. Російські війська просунулися біля сіл Шандриголово та Дерилове Донецької області. Нагадаємо, що армія РФ накопичує сили на Лисичанському НПЗ для масованих штурмів під містом Сіверськ у Донецькій області.