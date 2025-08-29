Єрмак провів переговори зі спецпредставником Трампа: про що говорили

Глава ВП зустрівся з Віткоффом. Фото: Андрій Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак провів зустріч із спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом у п'ятницю, 29 серпня. Прийом пройшов у Нью-Йорку. Про це написав Єрмак у телеграм.



Крім того, на зустрічі також був присутній перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.



Єрмак поінформував Стіва Уіткоффа про злочини, які щодня вчиняє Росія проти міст та громад України. Зокрема, про масовану ракетно-гарматну атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них четверо дітей.



«Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона. Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність», — уточнив голова ОП.





Єрмак додав, що Україна відкрита до прямих переговорів на рівні лідерів та готова до обговорення широкого спектру питань. За його словами, потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатися до миру і, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів.



Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном у Форт-Брегансоні повідомив, що попри те, що глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі з президентом Америки Дональдом Трампом пообіцяв, що готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях