Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»

У ніч на 29 серпня дрони атакували військові об'єкти російських окупантів в анексованих Євпаторійському та Сакському районах Криму. Російські військові постраждали, коли збивали дрон. Про це повідомляє «Атеш».



Як зазначається, під час збиття одного з дронів стався вибух, внаслідок якого двоє російських військових отримали поранення та були доставлені до лікарні.



В «Атеші» зазначили, що наразі невідомо, чи вдалося українським військовим досягти цілей.



Раніше ми писали, що в ніч проти 28 серпня бійці Департаменту активних дій ГУР вразили дорогий російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е в окупованому Криму.

