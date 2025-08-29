Куйбишевський НПЗ у Самарі РФ призупинив роботу після атаки безпілотників — ЗМІ

Куйбишевський нафтопереробний завод у місті Самара РФ призупинив роботу через удар дронів. Підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників. Про це повідомляє ASTRA.
Як зазначається, внаслідок атаки виникли сім осередків займання. Постраждав один працівник підприємства — Микита Стародуб, його госпіталізовано.
Як зазначається, один із безпілотників влучив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також дрон влучив в естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.
Влучання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід із газом, трубопровід із бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар із дизельним пальним, внаслідок чого паливо було розлито, вогонь перейшов на ще один такий самий резервуар.
В оборонному відомстві РФ повідомили, що всього над регіоном було збито 21 дрон.
Раніше ми писали, що вночі 28 серпня Самарі атаковано стратегічний об'єкт — Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару безпілотників на території підприємства спалахнула пожежа.
