Ексмер Слов'янська Неля Штепа та її захисники знову не з'явилися на засідання суду

29 серпня у Київському районному суді Полтави мало відбутися засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Супрун (Штепи), яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Однак на нього не з'явилися обвинувачена та її адвокати. Про це передає «Суспільне. Донбас».



За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної, ніхто не повідомив суд про причини.



«Один з адвокатів зазначив, що перебуває на лікуванні, проте документальних підтверджень цьому не надав», — заявила вона.



Прокурор Харківської обласної прокуратури заявив клопотання, вказавши, що така поведінка сторони захисту свідчить про неповагу до суду, і просив зажадати від них належних пояснень про причини неявки.



«Прокурор уже подав до суду клопотання про проведення комісійної судово-медичної експертизи, результати якої мають встановити, чи може обвинувачена брати участь у судових засіданнях особисто або в режимі відеоконференції. Водночас розглянути це клопотання наразі неможливо через неявку сторони захисту», — уточнила прессекретар.



Прокурор готує клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наступне засідання відбудеться 22 вересня.



