Сили оборони вразили НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області РФ

Вражені важливі об'єкти РФ. Фото: Генштаб

У ніч проти 30 серпня українські військовослужбовці обстріляли НПЗ у Російській Федерації. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Під удар потрапили «НПЗ Краснодарський» (Краснодарський край, РФ) та нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області РФ.



У Краснодарському краї підприємство виробляє світлі нафтопродукти обсягом 3 млн. тонн на рік — бензини, дизель, авіаційне паливо. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.



Зафіксовано численні вибухи та пожежу на об'єкті.



Нафтопереробний завод «Сизранський» виготовляє бензини, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум. Обсяги переробки до серпня 2025 року становили 8.5 млн. тонн на рік. Фіксується пожежа у районі об'єкту.



Результати вогневої поразки уточнюються.



Раніше ми писали, що Куйбишевський нафтопереробний завод у місті Самара РФ призупинив роботу через удар дронів. Підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.

