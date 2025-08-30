Окупанти за добу вбили одну людину та поранили шість у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу, 29 серпня, загинула одна людина, крім того, постраждали шість мешканців. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 29 серпня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 6 людей отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині 3439 осіб, отримали поранення — 7916. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вночі та вранці Краматорськ Донецької області потрапив під російський обстріл. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

