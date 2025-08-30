РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей

ППО збила 548 цілей. Фото: Вікіпедія

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних 537 БПЛА та 45 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ запустила:



- 537 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;



- балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області та Краснодарського краю;



- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії Чорного моря та окупованої Запорізької області).





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 548 цілей:



- 510 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;



- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;



- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.



Також зафіксовано попадання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 серпня, загинула одна людина, крім того, постраждали шість мешканців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях