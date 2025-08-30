РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних 537 БПЛА та 45 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
РФ запустила:
- 537 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
- балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області та Краснодарського краю;
- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії Чорного моря та окупованої Запорізької області).
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 548 цілей:
- 510 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.
Також зафіксовано попадання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 серпня, загинула одна людина, крім того, постраждали шість мешканців.
