Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей

30 серпня 2025, 10:16

РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей

ППО збила 548 цілей. Фото: Вікіпедія ППО збила 548 цілей. Фото: Вікіпедія

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних 537 БПЛА та 45 ракет. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

РФ запустила:

- 537 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

- балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області та Краснодарського краю;

- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії Чорного моря та окупованої Запорізької області).



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 548 цілей:

- 510 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Також зафіксовано попадання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 серпня, загинула одна людина, крім того, постраждали шість мешканців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Події
Війна
Організації
Повітряні сили ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
усі новини
10:52
Російські війська за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки та авто
10:16
РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей
09:45
Окупанти за добу вбили одну людину та поранили шість у Донецькій області
09:29
Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження
08:59
Сили оборони вразили НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області РФ
22:30
Ексмер Слов'янська Неля Штепа та її захисники знову не з'явилися на засідання суду
21:00
Куйбишевський НПЗ у Самарі РФ призупинив роботу після атаки безпілотників — ЗМІ
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
19:45
У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського удару
19:15
Росіяни атакували прифронтову Костянтинівку: є поранений
18:54
Військовий вижив після тортур росіян на Донеччині, він п'ять діб добирався до позицій ЗСУ: деталі історії
17:57
Єрмак провів переговори зі спецпредставником Трампа: про що говорили
16:54
Війська Росії вдарили по Добропіллю: виникла масштабна пожежа на території підприємства
16:37
Армія РФ завдала удару по відділенню «Нової пошти»: загинув чоловік, постраждала дитина
15:49
На Покровському напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових — Зеленський
15:48
З Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали ще 20 людей
15:43
Порожнеча та постійні «прильоти»: як виглядає траса між Добропіллям та Краматорськом на Донеччині
15:23
У РФ понад 300 українських учасників боїв у Курській області засудили за статтею про тероризм
15:17
Російський безпілотник вдарив по супермаркету у Краматорську: є загибла та поранені
14:05
ЗСУ та СБУ уразили станцію з перекачування дизельного палива у Брянській області: виникла пожежа
усі новини
ВІДЕО
РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму Фото: кадр із відео ГУР уразило дороговартісну РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 10:53
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13
Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
28 серпня, 13:35
Наслідки атаки на НПЗ у Самарській області. Фото: кадр із відео Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
28 серпня, 12:35
Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
28 серпня, 11:51
Три дитини загинули через російський удар по Києву 28 серпня. Фото: Віталій Кличко/Телеграм Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко
28 серпня, 11:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір