Російські війська за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки та авто

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 29 серпня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Білозерському пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти, у Дробишевому — 2 будинки і авто. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено промзону. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, 2 адмінбудівлі і 4 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено нежитлову будівлю. В Андріївській громаді пошкоджено 2 будинки і господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено 6 будинків і 5 авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок і крамницю; у Старорайському поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, адмінбудівлю, 4 господарчі споруди, 6 гаражів, 3 легковика і вантажівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 серпня, загинула одна людина, крім того, постраждали шість мешканців.

