30 серпня 2025, 11:46

В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада

У Маріуполі навчатимуться близько 17 тисяч учнів. Фото: міськрада У Маріуполі навчатимуться близько 17 тисяч учнів. Фото: міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області навчатимуться близько 17 тисяч учнів, серед яких 1300 — першокласники. Про це повідомив так званий «глава» міста Антон Кольцов.

У Маріупольській міськраді 2021 року в українських школах Маріуполя навчалося майже 40 тисяч дітей. Понад 3600 дітей пішли до першого класу в останній рік перед повномасштабною війною.


«Наведені загарбниками цифри свідчать, що попри їхні заяви, більшість маріупольців виїхали з міста та не повернулися до окупації. Демографічна ситуація у місті під російським керуванням продовжує залишатися проблемною», — йдеться у повідомленні.

У міськраді пишуть, що час російської блокади Маріуполя, за попередніми даними окупантами, пошкоджено 90% усіх шкіл міста — 54 навчальні заклади. З них 19 мають критичні пошкодження, а 9 будівель шкіл вже зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття. Вони ховалися від російських обстрілів маріупольські сім'ї.

Раніше ми писали, що профільне російське міністерство затвердило перелік видань сучасних письменників, які вивчатимуть школярі під час позакласного читання в окупованій Луганській області.

