РФ двічі завдала удару по Костянтинівці: постраждав один житель

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок чергового обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Співробітники поліції оперативно доставили потерпілого до лікарні міста Дружківка, де йому надається вся необхідна медична допомога», — зазначив він.



Внаслідок обстрілу також пошкодив фасад одного з приватних будинків.



Горбунов додав, що росіяни скинули на місто авіаційну бомбу ФАБ-250.





Пошкоджено один цивільний об'єкт — фасад міської стоматологічної поліклініки. Постраждалих немає.



Раніше ми писали, що вночі та вранціКраматорськ Донецької області потрапив під російський обстріл. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

