Загарбники атакували дроном по подвір'ю багатоповерхівки у Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Окупаційні військові РФ у суботу вранці, 30 серпня, втретє за день обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«О 10:25 Краматорськ зазнав третього обстрілу за добу — ворожий БПЛА завдав удару по двору багатоквартирного житлового будинку», — зазначив він.



Гончаренко уточнив, що наразі встановлюються наслідки.



Раніше ми писали, що вночі та вранці Краматорськ Донецької області потрапив під російський обстріл. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

