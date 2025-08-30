Росіяни масово обстріляли дронами Слов'янськ: багато пошкоджень

Слов'янськ Донецької області у суботу, 30 серпня, потрапив під атаку російських військ. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Вночі місто знову зазнало ворожого обстрілу. Атака БпЛА типу «шахед», 7 одиниць», — зазначив він.



За словами Ляха, було влучання у районі вулиці Батюка. Пошкоджено навчальний заклад, підприємство та прилеглі багатоповерхові будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні військові РФ у суботу вранці, 30 серпня, втретє за день обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях