США надають Україні зброю для ударів углиб Росії

США надають Україні зброю, здатну вражати цілі у глибині РФ. Фото: The Guardian

Америка надає Україні зброю для здійснення «глибших ударів» по території Росії. Крім того, до Києва вже прямує нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів. Про це повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю Fox News.



За його словами, США посилює військову допомогу Україні, щомісяця Вашингтон відправляє до Києва озброєння на мільярд доларів коштом союзників НАТО.



Вітакер заявив, що Трамп проводить переговори з РФ.



«Президент Трамп знає усі карти, які йому ще лишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому треба тримати Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Скоріш за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре», — зазначив він.



Раніше ми писали, що голова ОП Андрій Єрмак провів зустріч з спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Уіткоффом у п'ятницю, 29 серпня. Захід пройшов у Нью-Йорку.

