Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених

На лівобережжі Херсонщини сталася стрілянина між російськими підрозділами. Про це повідомляє Воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ».

Інцидент трапився ще 19 серпня, проте відомо про нього стало лише 31 серпня, коли «АТЕШ» оприлюднив подробиці. За їхніми даними, збройне зіткнення сталося між 127-ю розвідувальною бригадою та 24-м мотострілецьким полком.



Конфлікт спалахнув після того, як бійці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях товаришів по службі. Ті прийняли обстріл за атаку української диверсійно-штурмової групи та підняли резервний підрозділ. У результаті почалася хаотична стрілянина.



За інформацією «АТЕШ», внаслідок зіткнення загинули 21 російський військовий, ще 17 отримали поранення. Після події в частинах посилили перевірки та допити особового складу.



Атмосфера серед окупантів стала ще напруженішою: зростає недовіра між солдатами, які підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових інцидентів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 серпня дрони атакували військові об'єкти російських окупантів в анексованих Євпаторійському та Сакському районах Криму. Російські військові постраждали, коли збивали дрон.