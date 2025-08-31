Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні

31 серпня 2025, 09:06

У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 31 серпня, Сили оборони стійко стримують безперервний тиск противника.

На Лиманському напрямку ворог розпочав 30 атак, намагаючись прорвати оборону у Нового Миру, Колодязів, Діброви, Греківки, Карпівки, а також у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголово та Дронівка.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили 7 атак противника у Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував 7 разів у районі Ступочек та у бік Подільського.

На Торецькому напрямку сталося 10 атак у районах Плещіївки, Русин Яру, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські війська відбили 50 штурмових атак агресора поблизу Шахового, Сухецького, Никанорівки, Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Червоного Лиману, Проміня, Лісівки, Звірового, Родинського, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник за минулу добу здійснив 26 атак у районах Олександрограда, Маліївки, Шевченка, Зеленого Поля, Філії, Ялти та у бік Новоселівки та Комишувахи.

В ОСГВ «Дніпро» повідомили , що під Добропіллем російські підрозділи, що просувалися в місто, опинилися в оточенні.

Під Добропіллям ворог потрапив в оточення — ОСГВ «Дніпро»

«Зараз російські війська, ті самі "клешні краба", що пішли безпосередньо на Добропілля, відрізані та оточені. Довго їм там не протриматися», — заявив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Водночас мирне населення продовжує страждати від ворожих ударів. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 30 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — у Святогірську та Іверському. Ще 6 людей отримали поранення. Статистика не враховує ситуацію у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, у місті Білозерське росіяни завдали удару по храму Казанської ікони Божої Матері у День шахтаря. У Покровському вікаріатстві зазначили, що цей обстріл став своєрідним «привітанням» окупантів із неділею та професійним святом шахтарів.

Нагадаємо, росіяни масово обстріляли дронами Слов'янськ: багато пошкоджень.

Донецька область Добропілля Лиманський напрямок Покровський напрямок Торецький напрямок Новопавлівський напрямок
фронт на Донеччині
