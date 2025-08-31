Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині

31 серпня 2025, 10:52

Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Двоє людей загинули і шестеро отримали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 30 серпня. Як повідомили в поліції регіону, за добу зафіксовано 1971 ворожий удар по лінії фронту та житлових кварталах.

Під обстрілами опинилися 15 населених пунктів: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Святогірськ, селища Райгородок та Ярова, а також села Дружківське, Озерне, Олександрівка, Сергіївка та Спасько-Михайлівка.

Руйнування зафіксовано на 51 цивільному об'єкті, серед них — 27 житлових будинків.
У Святогірську російська авіація скинула авіабомбу «КАБ-250», внаслідок чого загинув мирний житель. По Костянтинівці супротивник вдарив трьома авіабомбами «КАБ-250», трьома FPV-дронами та артилерією — поранено двох людей, пошкоджено вісім багатоповерхівок, два приватні будинки, стоматологію та десять гаражів.

У Дружківці внаслідок удару БПЛА «Молнія-2» постраждав мирний житель, пошкоджено приватний будинок. У селі Дружківське зруйновано будинок та автомобіль. У Краматорську три дрони пошкодили три житлові будинки та два автомобілі. У Сергіївці російські війська направили чотири FPV-дрони — пошкоджено автобус.

Лиман зазнав атаки чотирма дронами: зруйновано три приватні та шість дачних будинків, а також чотири господарські будівлі. В Олександрівці пошкоджено житловий будинок, в Озерному – нежитлове приміщення. У Райгородці зруйновано об'єкт інфраструктури.

Добропілля атакували два FPV-дрони — постраждав багатоквартирний будинок та господарська споруда. У Покровську внаслідок удару РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Крім того, вночі, 31 серпня, російські дрони атакували селище Іверське Краматорського району: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Нагадаємо, у місті Білозерське росіяни завдали удару по храму Казанської ікони Божої Матері.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ Краматорськ Лиман Дружківка
Інше
Дрони Авіабомби російські обстріли Артилерія РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
усі новини
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
10:52
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині
09:51
Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
09:06
У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
16:58
США надають Україні зброю для ударів углиб Росії
15:32
З Костянтинівки рятувальники евакуювали 12 людей
14:37
Росіяни масово обстріляли дронами Слов'янськ: багато пошкоджень
13:31
Загарбники атакували дроном по подвір'ю багатоповерхівки у Краматорську
13:16
У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія
12:24
РФ двічі завдала удару по Костянтинівці: постраждав один житель
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
10:52
Російські війська за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки та авто
10:16
РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей
09:45
Окупанти за добу вбили одну людину та поранили шість у Донецькій області
09:29
Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження
08:59
Сили оборони вразили НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області РФ
22:30
Ексмер Слов'янська Неля Штепа та її захисники знову не з'явилися на засідання суду
21:00
Куйбишевський НПЗ у Самарі РФ призупинив роботу після атаки безпілотників — ЗМІ
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
31 серпня, 11:40
Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одеської області Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
31 серпня, 09:51
Фото: Генеральний штаб ЗСУ У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні
31 серпня, 09:06
РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму Фото: кадр із відео ГУР уразило дороговартісну РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 10:53
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13
Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
28 серпня, 13:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір