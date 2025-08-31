Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині

Наслідки російської атаки по Донецькій області. Фото: Поліція Донецької області

Двоє людей загинули і шестеро отримали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 30 серпня. Як повідомили в поліції регіону, за добу зафіксовано 1971 ворожий удар по лінії фронту та житлових кварталах.



Під обстрілами опинилися 15 населених пунктів: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Святогірськ, селища Райгородок та Ярова, а також села Дружківське, Озерне, Олександрівка, Сергіївка та Спасько-Михайлівка.



Руйнування зафіксовано на 51 цивільному об'єкті, серед них — 27 житлових будинків.

У Святогірську російська авіація скинула авіабомбу «КАБ-250», внаслідок чого загинув мирний житель. По Костянтинівці супротивник вдарив трьома авіабомбами «КАБ-250», трьома FPV-дронами та артилерією — поранено двох людей, пошкоджено вісім багатоповерхівок, два приватні будинки, стоматологію та десять гаражів.



У Дружківці внаслідок удару БПЛА «Молнія-2» постраждав мирний житель, пошкоджено приватний будинок. У селі Дружківське зруйновано будинок та автомобіль. У Краматорську три дрони пошкодили три житлові будинки та два автомобілі. У Сергіївці російські війська направили чотири FPV-дрони — пошкоджено автобус.



Лиман зазнав атаки чотирма дронами: зруйновано три приватні та шість дачних будинків, а також чотири господарські будівлі. В Олександрівці пошкоджено житловий будинок, в Озерному – нежитлове приміщення. У Райгородці зруйновано об'єкт інфраструктури.



Добропілля атакували два FPV-дрони — постраждав багатоквартирний будинок та господарська споруда. У Покровську внаслідок удару РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Крім того, вночі, 31 серпня, російські дрони атакували селище Іверське Краматорського району: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

