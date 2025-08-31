У кого в Україні найвищі зарплати — Держстат опублікував рейтинг міст

У липні 2025 року середня зарплата в Україні становила 26 499 грн., при цьому серед регіонів лідером стала Луганська область, яка за рівнем доходів поступилася лише Києву. Про це повідомляє Держстат України.



У столиці показник традиційно найвищий — 40 546 грн., тоді як у Луганській області середня зарплата досягла 34 553 грн. На третьому місці – Дніпропетровська область з 27 413 грн. Донецька (24371 грн) стоїть на п'ятому місці, поступившись Запорізькій (24717 грн) області. Найменші зарплати зафіксовано у Чернігівській (19 920 грн), Кіровоградській (19 522 грн) та Чернівецькій (19 202 грн) областях.



Зростання показника у Луганській області у Державній службі статистики пов'язують із тим, що більшість роботодавців регіону — бюджетні установи, частина з яких все ще перебуває у процесі релокації. У липні статистичні дані також посилили сезонні виплати — відпускні та премії за перше півріччя.



У відомстві зазначають, що методика підрахунку середньої зарплати відповідає європейським стандартам: середня зарплата рахується шляхом поділу фонду оплати праці на середньооблікову чисельність працівників.

Фото: Держстат України

Нагадаємо, у Луганській ОВА створено 13 нових ставок, у тому числі в закладах охорони здоров'я та соціальних центрах.