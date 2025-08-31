WBO засумнівалась у серйозності травми Усика

Скріншот відео. Джерело: instagram.com

Всесвітня боксерська організація (WBO) розпочала перевірку щодо українського боксера Олександра Усика. Приводом стало відео, що з'явилося в мережі, на якому український чемпіон танцює і грає у футбол. Про це 30 серпня повідомив портал Boxing Scene.



Раніше Усик звернувся до організації з проханням перенести бій проти обов'язкового претендента — новозеландця Джозефа Паркера, пославшись на проблеми зі спиною. Проте кадри з активними рухами боксера поставили під сумнів серйозність травми.



Тепер WBO наполягає на повторному медичному обстеженні Усика, яке має відбутися у понеділок, 1 вересня. Організація вимагає подати докладний звіт про стан здоров'я спортсмена.



«Комітет не може допустити подальших затримок чи невизначеності без задовільних роз'яснень. Невиконання цього прохання не залишить комітету жодної альтернативи, окрім як вжити відповідних заходів відповідно до правил та положень WBO», — наголосили в заяві.

Нагадаємо, Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі 19 липня на стадіоні «Уемблі» у Лондоні, відправивши британця Даніеля Дюбуа у нокаут.