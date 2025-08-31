Зеленський заявив про знищення окупантів на Донецькому фронті та про нові удари вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони України готуються до нових ударів вглиб Росії. Необхідні засоби для цього підготовлені. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



За словами глави держави, основний акцент було зроблено на Покровському напрямку, де російська армія зосереджує значні сили та водночас зазнає найбільших втрат. Українські підрозділи на Донеччині продовжують виконувати поставлені завдання та системно знищують ворога.



«Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань», — зазначив Зеленський.



Президент також повідомив, що на низці ділянок фронту проходять стабілізаційні заходи. Він подякував підрозділам, які регулярно поповнюють «обмінний фонд» для України.



«Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки», — наголосив президент.



За підсумками тижня Зеленський подякував 1-му, 33-му, 225-му та 425-му штурмовим полкам, 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, 92-й окремій штурмовій бригаді, 414-й окремій бригаді безпілотних систем, 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України та підрозділам ССО.

Нагадаємо, США надають Україні зброю для здійснення «глибших ударів» по території Росії. Крім того, до Києва вже прямує нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів.