Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зеленський заявив про знищення окупантів на Донецькому фронті та про нові удари вглиб Росії

31 серпня 2025, 15:50

Зеленський заявив про знищення окупантів на Донецькому фронті та про нові удари вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Президент України Володимир Зеленський. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони України готуються до нових ударів вглиб Росії. Необхідні засоби для цього підготовлені. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, основний акцент було зроблено на Покровському напрямку, де російська армія зосереджує значні сили та водночас зазнає найбільших втрат. Українські підрозділи на Донеччині продовжують виконувати поставлені завдання та системно знищують ворога.

«Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що на низці ділянок фронту проходять стабілізаційні заходи. Він подякував підрозділам, які регулярно поповнюють «обмінний фонд» для України.

«Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки», — наголосив президент.

За підсумками тижня Зеленський подякував 1-му, 33-му, 225-му та 425-му штурмовим полкам, 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, 92-й окремій штурмовій бригаді, 414-й окремій бригаді безпілотних систем, 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України та підрозділам ССО.

Нагадаємо, США надають Україні зброю для здійснення «глибших ударів» по території Росії. Крім того, до Києва вже прямує нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів.

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
Покровський напрямок Втрати РФ удари вглиб РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
усі новини
17:47
DeepState: російські війська просунулися біля Зарічного та Маліївки
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
15:50
Зеленський заявив про знищення окупантів на Донецькому фронті та про нові удари вглиб Росії
14:00
WBO засумнівалась у серйозності травми Усика
13:03
У кого в Україні найвищі зарплати — Держстат опублікував рейтинг міст
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
10:52
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині
09:51
Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
09:06
У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
16:58
США надають Україні зброю для ударів углиб Росії
15:32
З Костянтинівки рятувальники евакуювали 12 людей
14:37
Росіяни масово обстріляли дронами Слов'янськ: багато пошкоджень
13:31
Загарбники атакували дроном по подвір'ю багатоповерхівки у Краматорську
13:16
У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія
12:24
РФ двічі завдала удару по Костянтинівці: постраждав один житель
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
10:52
Російські війська за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки та авто
10:16
РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей
09:45
Окупанти за добу вбили одну людину та поранили шість у Донецькій області
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
31 серпня, 16:42
Скріншот відео Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
31 серпня, 11:40
Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одеської області Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
31 серпня, 09:51
Фото: Генеральний штаб ЗСУ У Білозерському окупанти вдарили по храму, а під Добропіллям опинилися в оточенні
31 серпня, 09:06
РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму Фото: кадр із відео ГУР уразило дороговартісну РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 10:53
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір