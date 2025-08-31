Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі

31 серпня 2025, 16:42

Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі

На тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада готується до нового навчального року. Лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що 1 вересня на окупованій частині Донецької області відкриються 530 шкіл, які приймуть понад 200 тисяч дітей.

Проте експерти називають ці цифри завищеними та пояснюють: такі заяви потрібні, щоби створити ілюзію нормального життя. Головна загроза навчальному процесу криється у нестачі педагогів та у елементарних побутових умовах.

У регіоні загострилася водна криза: перебої торкнулися житлових будинків, лікарень, дитсадків та шкіл. Рішення окупаційної влади – поставити біля навчальних закладів бочки для води. Місцеві жителі іронізують: «Вода в них з'являтиметься магічним чином? А діти замість уроків її носитимуть відрами?».

Донеччани скаржаться, що цілі райони, наприклад, Лідіївка, залишаються без водопостачання і навіть без графіка підвезення. У таких умовах говорити про повноцінне харчування та санітарію у школах неможливо.

Не менш гостра проблема – кадрова. Вчителів не вистачає, особливо у сільських районах. Росія намагається заманити педагогів «підйомними» у два мільйони рублів, житлом та пільгами. Але навіть фахівці, які приїхали з РФ, не закривають дефіцит. У результаті шкільні розклади перетворюються на абсурд: кілька уроків фізкультури та праці поспіль просто тому, що інших викладачів немає.

Щоб хоч якось заповнити порожні вакансії, абітурієнтів до педагогічних вишів приймають без іспитів. При цьому якість освіти явно відходить на другий план: головним завданням шкіл в окупації є пропаганда.

Навчальні програми змінюються: кількість годин історії збільшили у півтора рази, введено окремий модуль про «СВО» та курс «місцевої історії», побудований на імперських наративах. У літературі наголошують на виправдання війни, а з 2026 року планується урізати вивчення іноземних мов — їх замінять предметами «духовно-моральної культури Росії».

Крім того, школярів масово втягують у позашкільні рухи на кшталт «Орлят» та «Юнармії», які мають на меті виховати майбутніх солдатів, повністю лояльних до Кремля. Ці структури з кожним роком дедалі глибше вбудовуються у систему освіти на окупованих територіях.

Нагадаємо, на захопленому Донбасі під прапором Росії мілітаризували щонайменше десять тисяч дітей.

Місця
Донецька область Луганська область
Інше
Освіта в окупації Окупація Луганщини пропаганда серед молоді на ТОТ окупована територія Донеччини
