DeepState: російські війська просунулися біля Зарічного та Маліївки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російська армія продовжує наступальні дії на сході України. Згідно з оновленою картою DeepState, війська окупантів просунулися в селищі Зарічне Краматорського району Лиманської громади та поблизу Маліївки Синельниківського району Дніпропетровської області.

Скріншот: DeepState



«Карта оновлена. Ворог просунувся у Зарічному та поблизу Маліївки», — повідомили автори аналітичного проєкту. Дані підтверджують військові.



За повідомленням Генштабу ЗСУ, 31 серпня на Лиманському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Шандриголово, Колодязі, Карпівка, а також у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя та Григорівки. П'ять бойових зіткнень на цій ділянці ще продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три атаки — окупанти намагалися просунутися біля Григорівки. Складна ситуація також зберігається на Новопавлівському напрямку. Тут ворог 18 разів штурмував позиції у районах Філії, Ялти, Товстого, Маліївки, Воскресенки та Комишувахи. Шість боїв ще в активній фазі.



Крім того, російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по Гаврилівці.

Нагадаємо, Росія за добу завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині.