На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Парубія: він дав перші свідчення

Затримано підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про затримання повідомив у ніч проти 1 вересня президент України Володимир Зеленський. Пізніше він додав, що підозрюваний дав перші свідчення.

Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що затримання відбулося на Хмельниччині. Про особу затриманого нічого не повідомляється.

«Багато деталей зараз не буде. Тільки скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересування загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», — додав Клименко.

Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину на електричному велосипеді.

Парубій помер до приїзду медиків. Біля його тіла знайшли сім гільз.