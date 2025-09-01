Росіяни запустили дрони з шести напрямків: ППО збила 76 БПЛА

ППО збила 76 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 1 вересня запустила по Україні 86 БПЛА. Українська протиповітряна оборона збила 76 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 1 вересня (з 20:30 31 серпня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — анексований Крим», — йдеться в повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 10 ударних БПЛА на 6 локаціях.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу армією РФ Пологівського району в селі Омельник загинули двоє мирних жителів.

