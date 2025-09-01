Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг у Німеччині: вона загинула

01 вересня 2025, 09:57

16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг у Німеччині: вона загинула

У Німеччині 16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг, вона загинула. Ілюстративне фото: dpa У Німеччині 16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг, вона загинула. Ілюстративне фото: dpa

Під поїзд у Німеччині штовхнули 16-річну дівчину. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрінгія.

Про це повідомляють німецькі видання Stern та Bild.

Зазначається, що у день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі та вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди іншого чоловіка на плечі загиблої. Справу перекваліфікували.

Слідчі вважають, що підозрюваний, 31-річний громадянин Іраку Мухаммед К., навмисно зіштовхнув громадянку України 16-річну Ліану з платформи перед вантажним потягом, пише Bild.

Зазначається, що раніше чоловік уже привертав увагу поліції через заворушення у відділку. Він поводився агресивно, тому був доставлений до спеціалізованої психіатричної клініки.

Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом «параноїдальна шизофренія».

За інформацією Bild, Мухаммед К. подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Жодного зв'язку між чоловіком та дівчиною не встановлено.

Відомо, що в день інциденту, 11 серпня, Ліана поверталася додому з навчання та розмовляла телефоном із дідусем. Він почув крики і одразу повідомив її батькам.

Як з'ясувало видання, у липні 2022 року родина Ліани залишила Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрінгія) муніципалітет надав їм місце проживання. Батьки пішли працювати.

Ліана мала двох братів — 5 і 11 років.

Нагадаємо, у червні 2024 року в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії (Німеччина) знайшли тіло 9-річної Валерії, біженки з Дніпропетровської області. Вона пропала 3 червня дорогою до школи. Повідомлялося, що німецька поліція підозрювала уродженців України та Молдови у вбивстві Валерії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Маріуполь біженці Німеччина Загибель потяг
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
усі новини
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:46
Окупанти скинули авіабомбу та атакували дроном Костянтинівку: є пошкодження
10:30
Дрони РФ знеструмили Шостку та район на Сумщині
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
10:09
У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
09:57
16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг у Німеччині: вона загинула
09:49
Дрон РФ атакував автівку в Куп'янському районі: загинула жінка
09:32
Росіяни запустили дрони з шести напрямків: ППО збила 76 БПЛА
09:14
Росіяни атакували Омельник у Пологівському районі: загинула подружня пара
09:02
Путін висловився про вторгнення РФ в Україну на саміті ШОС у Китаї
08:25
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Парубія: він дав перші свідчення
08:18
У Луганську скінчився бензин, у Сіверськодонецьку згоріла АЗС
17:47
DeepState: російські війська просунулися біля Зарічного та Маліївки
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
15:50
Зеленський заявив про знищення окупантів на Донецькому фронті та про нові удари вглиб Росії
14:00
WBO засумнівалась у серйозності травми Усика
13:03
У кого в Україні найвищі зарплати — Держстат опублікував рейтинг міст
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
10:52
Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині
09:51
Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по російській авіабазі. ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
01 вересня, 11:01
Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
01 вересня, 10:27
Скріншот відео У Луганську скінчився бензин, у Сіверськодонецьку згоріла АЗС
01 вересня, 08:18
Скріншот відео Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
31 серпня, 16:42
Скріншот відео Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
31 серпня, 11:40
Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одеської області Понад 29 тисяч абонентів без світла після нічної атаки на Одеську область
31 серпня, 09:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір