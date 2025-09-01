16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг у Німеччині: вона загинула

У Німеччині 16-річну біженку з Маріуполя штовхнули під потяг, вона загинула. Ілюстративне фото: dpa

Під поїзд у Німеччині штовхнули 16-річну дівчину. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрінгія.

Про це повідомляють німецькі видання Stern та Bild.

Зазначається, що у день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі та вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди іншого чоловіка на плечі загиблої. Справу перекваліфікували.

Слідчі вважають, що підозрюваний, 31-річний громадянин Іраку Мухаммед К., навмисно зіштовхнув громадянку України 16-річну Ліану з платформи перед вантажним потягом, пише Bild.

Зазначається, що раніше чоловік уже привертав увагу поліції через заворушення у відділку. Він поводився агресивно, тому був доставлений до спеціалізованої психіатричної клініки.

Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом «параноїдальна шизофренія».

За інформацією Bild, Мухаммед К. подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Жодного зв'язку між чоловіком та дівчиною не встановлено.

Відомо, що в день інциденту, 11 серпня, Ліана поверталася додому з навчання та розмовляла телефоном із дідусем. Він почув крики і одразу повідомив її батькам.

Як з'ясувало видання, у липні 2022 року родина Ліани залишила Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрінгія) муніципалітет надав їм місце проживання. Батьки пішли працювати.

Ліана мала двох братів — 5 і 11 років.

Нагадаємо, у червні 2024 року в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії (Німеччина) знайшли тіло 9-річної Валерії, біженки з Дніпропетровської області. Вона пропала 3 червня дорогою до школи. Повідомлялося, що німецька поліція підозрювала уродженців України та Молдови у вбивстві Валерії.