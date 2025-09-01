У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля

Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime

У захопленому Маріупольському порту під завантаженням опинилися одразу два судна. Одне — під зерновим елеватором, як завжди сховане, інше — біля причалу для сипучих вантажів, де завантажують вугілля. Про це повідомляє Telegram-канал «Андрющенко-Time».

За даними джерела, судна вже пройшли ідентифікацію. Очікується, що корабель із вугіллям вирушить до російського порту Темрюк для оформлення експорту до Алжиру, а балкер із зерном — до Єгипту.

Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime



Автор каналу зазначає, що «мародерство відновилося на тлі жорстких дедлайнів Трампа та відсутності реальної протидії з боку України». У публікації наголошується: якби були задіяні «Нептун», «Фламінго», «Лютий» чи БЕКи, «жодне судно не змогло би вийти з награбованим із наших портів».



Тим часом до Севастопольської бухти зайшов ще один балкер із вкраденим українським зерном, пише «Кримський вітер». Судно спрямоване на завантаження до зернового терміналу «Авліта» (у російській юрисдикції — «Авал»).

Севастопольська бухта. Джерело: t.me/Crimeanwind



При цьому, як пише проєкт «Степовий Вовк Приазов'я», нинішній урожай на тимчасово окупованих територіях Приазов'я виявився гіршим за багато років. У колишньому Приморському районі зібрали лише 17—23 центнери зернових та 1—4 центнери соняшника з гектара. Частину полів взагалі не прибирали — їх просто переорали.



Сільгосппідприємства зазнають величезних збитків. Робітникам урізали зарплати, пайовики не отримали зерно, а продаж урожаю став можливим лише за умови додаткових платежів за послуги елеваторів, повідомляє «Степовий Вовк Приазов'я».

Нагадаємо, армія РФ обирає цілями українські агропідприємства і завдає ударів у дні жнив, коли аграрії збирають зерно. Дивіться авторську програму журналістів «Новини Донбасу».