Окупанти скинули авіабомбу та атакували дроном Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти двічі вдарили по Костянтинівці у понеділок, 1 вересня. Внаслідок атак пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Як зазначається, о 02:00 відбувся обстріл FPV-дроном. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено багатоповерховий будинок.
Через три години о 04:30 росіяни скинули на місто авіаційну бомбу ФАБ-250. Постраждалих відсутні. Пошкоджено виробничий цех підприємства.
