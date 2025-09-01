Окупанти скинули авіабомбу та атакували дроном Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти двічі вдарили по Костянтинівці у понеділок, 1 вересня. Внаслідок атак пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Як зазначається, о 02:00 відбувся обстріл FPV-дроном. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено багатоповерховий будинок.



Через три години о 04:30 росіяни скинули на місто авіаційну бомбу ФАБ-250. Постраждалих відсутні. Пошкоджено виробничий цех підприємства.



Раніше ми писали, що у Куп'янському районі Харківської області російський дрон атакував цивільний автомобіль.

