Дружківку сім разів атакували російські дрони: двох поранено, багато пошкоджень — Нацполіція

Наслідки удару російського безпілотника по багатоповерховому будинку у Дружківці Донецької області увечері 31 серпня. Фото: Національна поліція України

За повідомленням Національної поліції України в Донецькій області, Дружківку російські окупанти атакували сім разів дронами різного типу.

Внаслідок цих атак поранено двох мирних жителів. Крім того, пошкоджено 4 багатоквартирні та 2 приватні будинки, підприємство, гараж.

У неділю, 31 серпня, приблизно о 19:25 російський безпілотник ударив по дев'ятиповерховому будинку в районі площі Молодіжної.

Місцеві мешканці зафіксували момент удару на відео.

Також були чутні вибухи сьогодні о 02:13 та 02:27. Попередньо прильоти були у мікрорайоні Яківлівка.