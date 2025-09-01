В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів

Маріупольська пенсіонерка стала жертвою шахрайської схеми, вона втратила 380 тисяч рублів. Про це повідомляє «МВС» угруповання «ДНР».

«До чергової частини звернулася 81-річна мешканка із заявою про те, що стала жертвою шахраїв. Невідомий зателефонував їй на мобільний телефон, представився лікарем та повідомив, що її дочка нібито стала винуваткою ДТП», — йдеться у повідомленні.

У результаті пенсіонерка віддала кур'єру 380 тисяч рублів, які нібито були потрібні, щоб відкупити дочку від кримінальної відповідальності.

Невдовзі змогли виявити 39-річну жінку, причетну до обману. Вона затримана, їй буде пред'явлено звинувачення за статтею «шахрайство».