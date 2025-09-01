СБУ затримала зрадника з Мелітополя та ексвійськову з Одеси

Затримання колишньої військової в Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), котрі займалися коригуванням ворожих повітряних атак. Про це повідомляється на сайті відомства.

У Києві затримано 31-річного уродженця тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ направило до столиці України для шпигунства. За інструкцією розвідки він мав передати ворогові інформацію щодо ремонтних баз військової техніки Сил оборони.



Крім того, він збирав дані про час найбільшого скупчення людей біля рекрутингових центрів Київської області, щоб ворог міг завдати по них авіаударів.

Затримання агента із Мелітополя. Фото: СБУ



В Одесі викрито колишню військовослужбовку, яка після звільнення з армії погодилася співпрацювати з російською розвідкою. В обмін на обіцяну винагороду вона передавала координати підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії, дислокованих у порту.



Проте, як встановили слідчі, обіцяних грошей жінка від російських кураторів не отримала. Також встановлено, що обидва агенти діяли незалежно один від одного, але підпорядковувалися одному куратору. Його особу вже встановили фахівці кіберпідрозділу СБУ.

Фото: СБУ



Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

