Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

СБУ затримала зрадника з Мелітополя та ексвійськову з Одеси

01 вересня 2025, 12:06

СБУ затримала зрадника з Мелітополя та ексвійськову з Одеси

Затримання колишньої військової в Одесі. Фото: СБУ Затримання колишньої військової в Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), котрі займалися коригуванням ворожих повітряних атак. Про це повідомляється на сайті відомства.

У Києві затримано 31-річного уродженця тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ направило до столиці України для шпигунства. За інструкцією розвідки він мав передати ворогові інформацію щодо ремонтних баз військової техніки Сил оборони.

Крім того, він збирав дані про час найбільшого скупчення людей біля рекрутингових центрів Київської області, щоб ворог міг завдати по них авіаударів.

Затримання агента із Мелітополя. Фото: СБУ

В Одесі викрито колишню військовослужбовку, яка після звільнення з армії погодилася співпрацювати з російською розвідкою. В обмін на обіцяну винагороду вона передавала координати підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії, дислокованих у порту.

Проте, як встановили слідчі, обіцяних грошей жінка від російських кураторів не отримала. Також встановлено, що обидва агенти діяли незалежно один від одного, але підпорядковувалися одному куратору. Його особу вже встановили фахівці кіберпідрозділу СБУ.

Фото: СБУ

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка шпигунила за 3-м армійським корпусом ЗСУ.

ТЕГИ

Організації
СБУ
Інше
коригувальники Зрадники агенти РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
усі новини
15:22
Помер художник «Київнаукфільму», який створив образи капітана Врунгеля та Ліфсі
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
14:44
У серпні у Слов'янську хлопчиків народилося у 2,5 рази більше, ніж дівчаток
14:42
РФ захопила Комишуваху і просувається до Маліївки та Новоукраїнки
14:40
У Брюсселі збирається Рада НАТО—Україна з ініціативи Києва
14:10
ЗС РФ перекидають сили з Сумського та Херсонського напрямків на Покровський та Костянтинівський
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
13:34
ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму
13:32
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру за двома статтями
12:54
На Бєлгородському напрямку ліквідовано 8 офіцерів ФСБ
12:52
Українці вкрали 11 мільйонів крон допомоги у Чехії
12:48
Під Костянтинівкою на Донеччині помітили морські дрони на водосховищі — ЗМІ
12:21
Три райони Донеччини за добу потрапили під російські обстріли понад 25 разів: пошкоджено будинки
12:06
СБУ затримала зрадника з Мелітополя та ексвійськову з Одеси
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:44
ЄС обговорює плани відправки військ в Україну — BILD
11:15
Найкращою гарантією безпеки для України є сильна армія — представник Бундестагу
11:15
Дружківку сім разів атакували російські дрони: двох поранено, багато пошкоджень — Нацполіція
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:46
Окупанти скинули авіабомбу та атакували дроном Костянтинівку: є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Радіотелескоп РТ-70. Фото: Wikipedia ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму
01 вересня, 13:34
Наслідки удару російського безпілотника по багатоповерховому будинку у Дружківці Донецької області увечері 31 серпня. Фото: Національна поліція України Дружківку сім разів атакували російські дрони: двох поранено, багато пошкоджень — Нацполіція
01 вересня, 11:15
Момент удару по російській авіабазі. ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
01 вересня, 11:01
Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
01 вересня, 10:27
Скріншот відео У Луганську скінчився бензин, у Сіверськодонецьку згоріла АЗС
01 вересня, 08:18
Скріншот відео Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
31 серпня, 16:42

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір