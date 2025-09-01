Три райони Донеччини за добу потрапили під російські обстріли понад 25 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 31 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Білицькому загинула людина, пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, 6 дачних будинків, господарчу споруду, гараж і авто; у Яровій — 2 будинки і лінію електропередач. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено склад. В Олексієво-Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини поранено пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 господарчі споруди.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



