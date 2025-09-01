ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму

Радіотелескоп РТ-70. Фото: Wikipedia

Військово-морські сили України підтвердили знищення у Криму унікального радіотелескопу РТ-70. За даними ГУР Міноборони, це одна із цілей, уражених українськими силами на тимчасово окупованому півострові.



Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, передає «УНІАН». За його словами, Крим, захоплений Росією у 2014 році, буквально «насичений» радіолокаційними системами та засобами ППО.



«Скільки там коштує радіолокаційних засобів, мабуть, і самі росіяни вам не скажуть. Постійний рух, підтримка ешелону, висока щільність ППО це не випадково. Мета — прикриття Кримського мосту та всієї військової інфраструктури півострова», — зазначив представник ВМС. Він додав, що ешелонована система ППО, розгорнута Росією в Криму, також прикриває Новоросійськ, де базуються ракетоносії Чорноморського флоту.



Тим часом удари по російській території продовжуються. У Краснодарському краї атака дронів спричинила пожежу на електропідстанції у Кропоткіні, розташованій біля залізниці. РосЗМІ повідомляють, що об'єкт забезпечував енергопостачання ключових залізничних вузлів регіону.



Крім того, зафіксовано удари по Татарстану. У Єлабузі очевидці чули серію вибухів, після чого Росавіація тимчасово закрила аеропорти Казані та Нижньокамська.

Нагадаємо, ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму.