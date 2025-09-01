РФ захопила Комишуваху і просувається до Маліївки та Новоукраїнки

Російські війська окупували село Комишуваха у Волноваському районі Донецької області, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Попередньо, в Комишувасі була помічена 57-ма мотострілецька бригада РФ з угруповання «Схід», що підтверджується фото з місця подій. Ймовірно, прапор РФ був піднятий окупантами 30 серпня.
RU 5CAA-57mrb raised flag в Комишуваха.- richardzai (@richardzai38580) August 30, 2025
1:41 47.8895629, 36.5915616 @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/Lj0blWQtTH
Також відзначається просування російських військ поблизу сіл Маліївка у Синельниківському районі Дніпропетровської області та Новоукраїнка на Донеччині.
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби противник здійснив 25 атак на Новопавлівському напрямку, включаючи райони 7 населених пунктів, таких як Маліївка та Комишуваха.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях