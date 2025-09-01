У Брюсселі збирається Рада НАТО—Україна з ініціативи Києва

Ілюстративне фото

Сьогодні, 1 вересня, у Брюсселі заплановано позачергове засідання Ради НАТО–Україна. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.



За словами глави МЗС, зустріч ініційована Україною у відповідь на нещодавні масштабні повітряні удари Росії. «Ми очікуємо цілеспрямованого обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців», — наголосив Сибіга.

Міністр подякував союзникам НАТО за незмінну підтримку і наголосив на необхідності посилення тиску на Москву: «Москва має відчути сильніший тиск як наслідок продовження війни», — додав він.

У Фінляндії, у місті Міккелі недалеко від російського кордону, розпочав роботу штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі, повідомляє Yle. Поки що у штабі служать близько 10 офіцерів, проте незабаром їх кількість збільшиться до 50. До його складу увійдуть представники семи країн: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландів, США та Великої Британії.

