У серпні у Слов'янську хлопчиків народилося у 2,5 рази більше, ніж дівчаток

У Слов'янську Донецької області за минулий місяць народилося у 2,5 рази більше хлопчиків, аніж дівчаток.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У серпні у Слов'янську на світ з'явилися 39 немовлят: 28 хлопчиків та 11 дівчаток», — написав Лях на своїй сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області у суботу, 30 серпня, потрапив під атаку російських військ. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. «Вночі місто знову зазнало ворожого обстрілу. Атака БпЛА типу "шахед", 7 одиниць», — зазначив він.

За словами Ляха, було влучання у районі вулиці Батюка. Пошкоджено навчальний заклад, підприємство та прилеглі багатоповерхові будинки.