Помер художник «Київнаукфільму», який створив образи капітана Врунгеля та Ліфсі

Художник Радна Сахалтуєв помер у віці 90 років

Помер художник Радна Сахалтуєв, який створив мультфільми «Острів скарбів», «Пригоди капітана Врунгеля» та «Доктор Айболіт». Йому було 90 років.

Художник народився в Улан-Уде. Після навчання в Інституті кінематографії (ВДІК) почав працювати на студії «Київнаукфільм».

Серед найвідоміших робіт Сахалтуєва як художника-постановника — мультфільми «Острів скарбів», «Доктор Айболіт» та «Пригоди капітана Врунгеля», режисером яких був Давид Черкаський.

Сахалтуєв також ілюстрував книги та був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу «Перець».

У 2008 році йому було присвоєно звання Народного художника України.