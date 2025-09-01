У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей

У понеділок, 1 вересня, стартував новий навчальний рік в Україні. Школи Луганської області функціонують у різних регіонах України, у навчальних закладах навчатимуться понад 16 тисяч дітей, серед них — 455 першокласників. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.



«У новому навчальному році функціонуватимуть 78 луганських установ загальної середньої освіти. У них навчатимуться 16 748 учнів. Ми не можемо порахувати точну кількість наших маленьких земляків, хто пішов до шкіл на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині — частинка Луганщини тепер є і там», — йдеться у повідомленні.



До першого класу надійшли 455 дітей, вони можуть скористатися державною програмою «Пакет школяра», крім того, можуть отримати п'ять тисяч гривень на закупівлю канцелярії, одягу, взуття.



У школах Луганщини сформовано 72 десятих класи з 1402 хлопчиками та дівчатками.



Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада готується до нового навчального року. Лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що 1 вересня на окупованій частині Донецької області відкриються 530 шкіл, які приймуть понад 200 тисяч дітей.

