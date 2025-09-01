Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»

Експрезидент України Віктор Янукович Фото: ТСН

Колишній президент України Віктор Янукович в ефірі прокремлівської агенції РИА Новости заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС, але європейці поводилися некоректно».

Крім того, експрезидент зазначив, що завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО.

Він додав, що «вступ Києва до альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни».

Нагадаємо, сьогодні очільник Кремля Володимир Путін заявляв, що «спроби Заходу втягнути Україну в НАТО» є однією з причин кризи в Україні.

Віктор Янукович був четвертим президентом України (2010 – 2014), прем'єр-міністром (2002 – 2005 та 2006 – 2007), головою Партії регіонів (2003–2010). 21 листопада 2013 року Янукович своєю відмовою підписати угоду про асоціацію з ЄС спровокував масові протести – Євромайдан. 22 лютого 2014 року в ході гострої політичної кризи Януковича було фактично відсторонено від влади Верховною Радою України. Згодом, залишивши Україну та перебуваючи на території Росії, Янукович неодноразово публічно заявляв про себе як про чинного президента України.