У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»

01 вересня 2025, 17:45

В Маріуполі буде працювати музею «сво». Фото: міськрада

Російські загарбники майже закінчили роботи над створенням музею «сво» (саме так росіяни називають повномасштабну війну в Україні) — «Поле битви Маріуполь». Його створюють у будівлі Центру розвитку стартапів «1991». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

«У так званому «музеї» загарбники планують організувати експозицію, присвячену подіям звільнення Маріуполя від німецької окупації у 1943 році та «звільненню міста» у 2022 році. Вкотре окупанти намагаються провести помилкові історичні паралелі, виправдовуючи свої воєнні злочини та звірства проти мирних людей», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що до широкомасштабного вторгнення Центр розвитку стартапів був одним з інноваційних кластерів розвитку Маріуполя. Саме тут активна молодь міста опановувала сучасні професії у секторі IT. Проводились конференції, зустрічі, навчальні проєкти. 2022 року, під час блокади міста, російські військові обстріляли будівлю та розікрали все обладнання. Замість створення можливостей для молоді окупанти обрали шлях пропаганди насильства та війни.

Раніше ми писали, що російські військові не лише захоплюють українські території, а й грабують місцеві музеї у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, унікальні предмети побуту та мистецтва, які зберігали пам'ять поколінь, вивезено чи знищено.

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

