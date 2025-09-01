Кадирова звинувачують у воєнних злочинах: «живий щит» та розстріл полонених

Служба безпеки України заочно звинуватила голову Чечні Рамзана Кадирова у воєнних злочинах.
За даними слідства, Кадиров наказував:
Ці дії порушують міжнародне гуманітарне право і підпадають під Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, в грудні 2024 року Кадиров сам публічно говорив про подібні плани, що підтверджено відеозаписами. Раніше, ще у 2022 році, СБУ вже кваліфікувала його дії як участь в агресивній війні та посяганні на територіальну цілісність України.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях