Кадирова звинувачують у воєнних злочинах: «живий щит» та розстріл полонених

«Живий щит» і розстріли: СБУ висунула Кадирову звинувачення. Ілюстрація, створена ШІ

Служба безпеки України заочно звинуватила голову Чечні Рамзана Кадирова у воєнних злочинах.

За даними слідства, Кадиров наказував:

не брати українських військових у полон, а розстрілювати їх на полі бою;

використовувати полонених як «живий щит» — розміщувати їх на дахах військових об'єктів у Грозному для захисту від атак дронів.

Ці дії порушують міжнародне гуманітарне право і підпадають під Римський статут Міжнародного кримінального суду.



Нагадаємо, в грудні 2024 року Кадиров сам публічно говорив про подібні плани, що підтверджено відеозаписами. Раніше, ще у 2022 році, СБУ вже кваліфікувала його дії як участь в агресивній війні та посяганні на територіальну цілісність України.