На Лиманському напрямі пілоти спалили танк армії РФ

На Лиманському напрямі пілоти 63-ї бригади виявили та знищили танк російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 63-ї окремої механізованої бригади.
Як зазначається, пілоти виявили танк, який росіяни «дбайливо ховали в посадці», і вивели його з ладу трьома FPV-дронами.
«Рідкісне явище — окупанти застосували на Лиманському напрямі важку техніку. І миттєво її втратили!», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що військово-морські сили України підтвердили знищення у Криму унікального радіотелескопу РТ-70. За даними ГУР Міноборони, це одна із цілей, уражених українськими силами на тимчасово окупованому півострові.
