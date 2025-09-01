У DeepState відповіли, чи є контроль у російської армії у Дачному на Дніпропетровщині

Ситуація у Дачному. Фото: карта DeepState

Російські війська не мають контролю у селі Дачне Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, «фактично села як такого і так немає – пару будинків і все». Однак ЗСУ вдається контролювати село, а також підходи до нього. Окупанти присутні у лісі на південь від села, а також у лісосмузі на адміністративному кордоні Донеччини та Дніпропетровщини.



«Основна увага противника зараз на західніше – на селі Філія. Ворог постійно пробує піхотою залазити у ліс, закріплюватись там і накопичуватись, щоб далі рухатись у село. Вже були знищені кілька груп, що просочилися, і подібні зачистки тривають постійно. Найголовніше – не дати росіянам зайняти ліс, оскільки вибити їх звідти буде практично неможливо, а це створить подальші несприятливі наслідки», – сказали аналітики.

