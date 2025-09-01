Понад 500 донецьких школярів розпочали заняття офлайн

Понад 500 донецьких школярів відновили навчання офлайн. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що понад 500 донецьких школярів відновили навчання офлайн. Діти навчаються у школах, евакуйованих до більш безпечних регіонів України, зокрема у Києві, Дніпрі та Закарпатській області.



Глава регіону розповів, що відвідав Перший Краматорський ліцей, який відкрився у Перечині на Закарпатті. Ліцей набрав 20 класів: частина навчатиметься очно, а частина дистанційно.



«Привітав дітей, батьків та викладачів із початком навчального року і побажав отримати глибокі знання, які стануть в пригоді у майбутньому відновленні Донеччини. Дякую своєму Закарпатському колезі Мирославу Білецькому, керівниці національного проекту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Мар'яні Томин та всім, хто зробив внесок у переміщення ліцею, щоб наші діти нарешті знову змогли вчитися офлайн», — зазначив Філашкін.



Крім того, у Києві відкрилися Маріупольські школи №48 та №66, а в Дніпрі — Покровська школа №1.



Раніше ми писали, що школи Луганської області функціонують у різних регіонах України, у навчальних закладах навчатимуться понад 16 тисяч дітей, серед них 455 першокласників.

