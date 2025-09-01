Армія РФ завдала ударів по Лиману: у місті виникли масштабні пожежі

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: ДСНС

31 серпня російські війська неодноразово завдавали ударів по місту Лиман. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок обстрілів виникли пожежі. Рятувальники локалізували пожежу у семи дачних будинках та шести господарських спорудах на площі 370 квадратних метрів, а також сухої трави на площі три гектари. Однак через повторні обстріли бійці ДСНС були змушені призупиняти гасіння.



Пізніше загорілася покрівля адміністративної будівлі на площі 1800 квадратних метрів. Рятувальники локалізували вогонь, але гасіння також довелося зупинити через нові удари окупантів.



У місті пошкоджені адміністративна будівля, шість дачних будинків, господарська споруда, гараж та автомобіль.

Нагадаємо, що 1 вересня російська армія скинула авіабомбу та атакувала дроном Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого у місті є пошкодження.